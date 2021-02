Blutiges Wochenende : 2 Tote bei 12 Messerstechereien in London

An diesem Wochenende kam es zu einer Serie von mindestens 12 Messerstechereien im Süden Londons. Zwei junge Menschen kamen dabei ums Leben. Eine Mutter erzählt, wie sie um ihren einzigen Sohn trauert.

In London hat es am Wochenende mehrere Messerstechereien gegeben, bei denen zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Einer von ihnen ist der 22-jährige Sven Badzak, der am frühen Freitagabend mit einem Kollegen in einen Lebensmittelladen im Süden von London gegangen war, um Orangensaft für seinen Vater zu holen. Wie die britische «Sun» berichtet, wurden die beiden Freunde auf dem Heimweg niedergestochen. Badzak starb am Tatort, sein Kollege befindet sich in kritischem Zustand im Spital.