vor 1h

Drogenkrieg

2 Tote bei Attentat auf Polizeichef von Mexiko-Stadt

Der Geländewagen des Polizeichefs von Mexiko-Stadt wurde von Drogenkriminellen abgefangen. Omar García Harfuch überlebte den Anschlag verletzt.

von Karin Leuthold

1 / 5 Der Geländewagen, in dem der Polizeichef Omar García Harfuch am 26. Juni 2020 reiste, wurde von Drogenkriminelle in Mexiko-Stadt abgefangen. Twitter Die Kriminelle schossen mit Grosskaliber-Gewehre auf das Fahrzeug. KEYSTONE Ein enormes Polizeiaufgebot war am Ort des Geschehens. Twitter

Darum gehts Der Polizeichef von Mexiko-Stadt wurde bei einem Angriff verletzt.

Zwei seiner Bodyguards wurden getötet.

Omar García Harfuch beschuldigt das Drogenkartell Jalisco Nueva Generacion.

Es gab 12 Festnahmen.

Der Polizeichef von Mexiko-Stadt ist bei einem Angriff verletzt worden. Der 38 Jahre alte Omar García Harfuch sei ausser Lebensgefahr im Spital, twitterte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum.

«Wir wurden vom Kartell CJNG feige angegriffen. Ich habe drei Schusswunden und mehrere Splitter abbekommen. Zwei meiner Freunde wurden getötet», teilte Harfuch wenig später selber mit. Bei den Toten handelt es sich um zwei Bodyguards des Polizeichefs.

Patronenhülsen zeugen von der Gewalt des Angriffs

Der Angriff geschah am frühen Morgen im luxuriösen Wohngebiet Lomas de Chapultepec. Laut mexikanischen Medien wurde der SUV, in dem Harfuch reiste, an einer Kreuzung der Hauptstrasse Paseo de la Reforma von einem Kommando des Drogenkartells Jalisco Nueva Generacion (CJNG) attackiert. Die Kriminelle schossen mit Grosskaliber-Gewehre auf das Fahrzeug.

Bilder auf Social Media zeigen den komplett beschädigten Wagen sowie Hunderte von Patronenhülsen am Boden. Ein enormes Polizeiaufgebot war am Ort des Geschehens.

Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach am Freitag in seiner täglichen Pressekonferenz von einem «Attentat». Nach Angaben der Generalstaatsanwältin der Hauptstadt, Ernestina Godoy Ramos, gab es zwölf Festnahmen.

Polizeichef legte sich mit Drogenkartelle an

García Harfuch war im vergangenen Oktober ernannt worden, die Polizei in Mexiko-Stadt – eine Behörde mit 83’000 Beamten – zu leiten. Zuvor hatte er die Ermittlungsabteilungen der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft der Stadt geleitet. Im Jahre 2017 hatte er einen Coup gelandet, als er Dámaso «El Licenciado» López Núñez, den Nachfolger von Joaquín «El Chapo» Guzmán an der Spitze des Sinaloa-Kartells, mitten in Mexiko-Stadt festnehmen liess. Beide Gangster-Bosse wurden an die USA ausgeliefert.