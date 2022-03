Belmont-sur-Yverdon VD - 2 Unfälle innerhalb von Minuten – Motocross-Rennen endet in Tragödie

Symbolbild Night of the Jumps

Das erste Rennen der Saison endete am 19. März 2022 in einer Tragödie: Bei zwei Unfällen kam ein Teilnehmer ums Leben, der andere wurde schwer verletzt.

Es war ein schwarzer Tag für die Motocross-Fans: Am Samstagnachmittag ereigneten sich am ersten Rennen der Saison in Belmont-sur-Yverdon VD zwei Unfälle innerhalb von Minuten – einer davon endete tödlich, wie die Waadtländer Polizei in einer Medienmitteilung am Sonntag bekannt gibt.