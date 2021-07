Vernehmlassung zur Konzernverantwortung - 20.000 Bürger decken Keller-Sutter mit kritischen Briefen ein

In einer orchestrierten Aktion haben 20.000 Bürger ihren Unmut in einer Vernehmlassungsantwort formuliert.

Jetzt haben 40 NGOs, darunter Greenpeace, PublicEye, Helvetas und Amnesty, nach dem äusserst intensiv geführten Abstimmungskampf nachgedoppelt. In einer orchestrierten Aktion riefen sie Bürgerinnen und Bürger dazu auf, der Bundesrätin die Meinung zu sagen und das Department von Keller-Sutter mit vorgeschriebenen Vernehmlassungsantworten einzudecken. Laut den Initianten der KVI sind 20.000 Bürger diesem Aufruf bis am Mittwoch nachgekommen – damit werde die Umsetzung des Gegenvorschlags zur «meist kritisierten Vorlage aller Zeiten».

«Der Schweiz unwürdig»

Die Vorbehalte, die in den vorgeschriebenen Bürgerbriefen der NGOs formuliert werden, sind deutlich: Der Bundesrat schlage sich in der Umsetzung auf die Seite der Grosskonzerne, er handle «unehrlich und der demokratischen Tradition der Schweiz unwürdig». «Schliesslich wurde die Initiative von einer Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen.»

Bundesrat soll nachbessern

«Über 20.000 Privatpersonen haben sich mit einer kritischen Vernehmlassungsantwort gewehrt. Das gab es so noch nie», sagt Rahel Ruch, Geschäftsführerin der Konzernverantwortungsinitiative. «Das Zeichen ist klar: Der Bundesrat muss nachbessern und wenigstens Konzerne, die von Kinderarbeit oder Konfliktmineralien profitieren, richtig in die Pflicht nehmen.»

FDP-Ständerat Ruedi Noser sagt, es sei ganz in Ordnung, dass sich die KVI-Befürworter an der Vernehmlassung beteiligen. Die Kritik an der Umsetzung des Gegenvorschlags könne er aber nicht nachvollziehen. «Der Gegenvorschlag ist sehr griffig.» Was die NGOs durchsetzen wollten, sei gerade für kleinere und mittelgrosse Firmen nicht umsetzbar. Deshalb brauche es die Ausnahmen. «Wer aus Deutschland eine Industriemaschine kauft, soll nachweisen, dass darin keine Kinderarbeit steckt? Das ist Blödsinn», findet Noser.