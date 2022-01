So viele wie noch nie - 20 der Schweizer Olympia-Teilnehmenden kommen von der Sportmittelschule Engelberg

Insgesamt 20 von 168 Schweizer Athletinnen und Athleten, die an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen, waren oder werden an der Sportmittelschule Engelberg ausgebildet. Laut dem Geschäftsführer ist in allen Disziplinen vieles möglich.

1 / 4 Diese 20 Schweizer Athletinnen und Athleten kommen von der Sportmittelschule Engelberg und haben sich für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert. Website Swiss-Ski Fabian Bösch ist aktuell Schüler an der Sportmittelschule Engelberg und nimmt in der Disziplin Freeski an den olympischen Winterspielen teil. Photograph Swiss Freeski Team Der ehemalige Schüler Marco Odermatt ist einer der «heissen Anwärter» in der Disziplin Ski Alpin an der Olympiade. freshfocus

Die Sportmittelschule Engelberg ist eine erfolgreiche Talentschmiede: Von insgesamt 168 Schweizer Sportlerinnen und Sportlern, die an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen, kommen 20 von dieser Sportmittelschule im Kanton Obwalden. Darunter sind zwei aktuelle Schüler und 18 ehemalige. Ein Geheimnis für ihre erfolgreichen Ausbildungen hat die Schule aber nicht. Eskil Läubli, Geschäftsführer der Sportmittelschule Engelberg, sieht den Erfolg so: «Die Olympischen Spiele kommen zum rechten Zeitpunkt. Die 20 Talente, die selektioniert wurden, sind überdurchschnittlich leistungsstarke Athletinnen und Athleten, deren Zeitpunkt gerade ideal mit diesem Olympiazyklus zusammenfällt.» Zudem begünstigt die Situation, dass zurzeit viele gute Athletinnen und Athleten gemeinsam trainieren. «Dies führt zu einer hohen Leistungsdichte», erklärt Läubli. Noch nie zuvor hatten sich so viele aktuelle oder ehemalige Talente der Sportmittelschule für die Olympischen Winterspiele qualifiziert. 2018 nahmen in Pyeongchang 14 ehemalige und zwei aktuelle Talente teil. In Sotschi traten 2014 sieben Absolventinnen und Absolventen sowie vier Aktuelle an.

«Um international erfolgreich zu sein, muss man talentiert sein»

«Wir haben bei uns alles darauf ausgerichtet, dass Spitzenleistungen möglich sind. Alle Mitarbeitenden geben Vollgas und wollen, dass unsere Athletinnen und Athleten die besten der Welt sind», sagt der Geschäftsführer. Dazu gehört auch eine gute Infrastruktur mit eigenen Krafträumen, Sportpsychologen und Physiotherapeuten. Auch die Lage in den Bergen mit optimalen Trainingsbedingungen spielt der Sportmittelschule in die Karten. «Um international erfolgreich zu sein, muss man talentiert sein», sagt Läubli. Aber noch viel entscheidender dabei ist der Faktor Arbeit. «Man muss über mehrere Jahre hinweg hart arbeiten und immer dran bleiben. Das Mindset muss stimmen und man muss auf Vieles verzichten.»

Mehrheit kann nicht vom Spitzensport leben

Um an der Sportmittelschule Engelberg aufgenommen zu werden, gilt ein striktes Selektionsverfahren und laut dem Kommunikationsverantwortlichen, Andreas Theler, liegt die Ablehnungsquote bei rund 50 Prozent. Trotz aller Zeit und Mühe, welche investiert wird, wird die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nicht vom Spitzensport leben können und sich darum früher oder später einer anderen Karriere zuwenden. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. «Das kann etwa die Feststellung sein, nicht mit der Spitze mithalten zu können oder etwa wegen Verletzungen oder aus anderen Gründen», so Theler. Der Rucksack, den sie dank des Leistungssports in ihren Jugendjahren mit vielen wertvollen Erfahrungen füllen können, erlaubt ihnen aber vielfach einen schnellen und erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt. Dabei kann es in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Theler: «Dem Sport bleiben die ehemaligen Schülerinnen und Schüler sehr oft treu. Meistens werden sie in Sportvereinen tätig oder in anderen Funktionen, wo sie dem Sport etwas zurückgeben können.»

«In allen Disziplinen ist sehr viel möglich»

Für die Olympischen Spiele in Peking gibt es viele «heisse Anwärterinnen und Anwärter» der Sportmittelschule. Etwa in Freeski mit Mathilde Gremaud, Andri Ragettli und Fabian Bösch, aber auch in der Disziplin Ski Alpin mit Corinne Suter, Michelle Gisin, Wendy Holdener und Marco Odermatt. Wie viele Medaillen zu holen sind, wagt der Geschäftsführer aber nicht abzuschätzen. «Wir wollen keinen zusätzlichen Druck auf die Athletinnen und Athleten ausüben. Aber in allen Disziplinen ist sehr viel möglich», da ist sich Läubli sicher.