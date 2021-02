Kurz nach 7 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale am Mittwochmorgen die Meldung eines brennenden Autos neben einem Wohnhaus in Rheineck SG. Beim Eintreffen der Angehörigen der Kantonspolizei St. Gallen stand das Auto in Vollbrand, heisst es in einer Mitteilung. Die zuständige Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausbreitung auf den nahestehenden Wald sowie das Wohnhaus verhindern.