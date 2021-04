Meine Props – Unterlagen, Besteck, Teller, Servietten und so weiter – vorzubereiten, einzupacken, ins Auto zu laden, auszuladen, das Set einzurichten. Das ist jedes Mal ein bisschen so, als würde ich zügeln.

Nicht viel. Entweder essen wir die Reste im Team am Set zum Lunch oder nehmen sie abends mit. Auch wenn ich für meine Kochbücher rezeptiere und mal zwölf Gerichte am Tag ausprobiere, rufe ich meine Freunde und Nachbarn an und frag, ob sie etwas wollen. Es sind eigentlich immer alle happy und nehmen gern Essen ab. Wenn ich ganz grosse Mengen habe, rufe ich auch mal gemeinnützige Organisationen wie die Schweizer Tafel an.