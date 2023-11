20 Franken für zwei Liter Wasser: «Das ist pure Abzocke»

In der Osteria Sazio im Zürcher Seefeld kostet eine Pasta mit geräuchertem Lachs 14.50 Franken. Auch eine Pasta mit Oliven und Kapern bekommt der Gast für denselben Betrag. Faire Preise, findet R.F.* Deshalb ass auch er vergangene Woche ebenfalls in der Osteria. Als F. und die anderen fünf Personen am Tisch bezahlt hatten und das Lokal eigentlich schon verlassen wollten, warf er nochmals einen Blick auf die Quittung. «Da stand, dass wir 40 Franken für zwei Liter Wasser, serviert in Karaffen, bezahlt hatten.»