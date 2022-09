Wetter: 20 Grad am Freitag – doch nächste Woche halbieren sich die Temperaturen

In der Nacht auf Freitag kam es in grossen Teilen des Landes zu Bodenfrost.

Heute, Freitag, ist Äquinoktium (Tagundnachtgleiche) bzw. astronomischer oder kalendarischer Herbstanfang (3.03 Uhr in der Nacht). Damit steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Tag und Nacht sind gleich lang. Der Freitag wird wohl für längere Zeit der letzte Tag bleiben, an dem verbreitet die 20-Grad-Marke geknackt wird.



Am Wochenende stellt sich nämlich ein Wetterwechsel ein. Es wird unbeständig und gelegentlich nass. Damit kommen wir auch nicht in den Genuss eines Altweibersommers , wie er sich oft in der letzten Septemberdekade einstellt.