Alpennordseite - 20-Grad-Marke geknackt – und es wird noch wärmer

Der Frühling legt in der Schweiz einen Prachtstart hin, das sonnige Wetter dürfte noch mindestens bis Ende Woche anhalten. Erst auf Ende Monat kündigt sich ein Wetterwechsel an, der auch den langersehnten Regen mit sich bringen dürfte.

Darum gehts Das Thermometer klettert in Teilen der Schweiz weiter in die Höhe.

Bad Ragaz knackte am Mittwoch als erster Ort auf der Alpennordseite im 2022 die 20-Grad-Marke.

Die Trockenheit dürfte weiter anhalten, vor allem im Norden der Schweiz fiel bisher rekordverdächtig wenig Regen im März.

Während sich die ganze Schweiz über viel Sonne freuen kann, wurden in Bad Ragaz am Mittwoch als erste Ortschaft im Jahr 2022 sogar Temperaturen über 20 Grad Celsius gemessen. Das Thermometer zeigte im Laufe des Nachmittags sogar 21,3 Grad an. Auch die Churerinnen und Churer kamen am Nachmittag in den Genuss von Temperaturen über 20 Grad.

Laut Michael Eichmann von Meteonews sind die Tageshöchsttemperaturen des letzten Märzdrittels zwar höher als allgemein erwartet, aber noch keine absoluten Rekorde. «In der Vergangenheit war es im März in Regionen wie dem Rheintal oder dem Baselbiet wiederholt wärmer als 24 Grad Celsius», so Eichmann.

Das mittlere Temperaturmaximum des aktuellen März liege in Zürich, Bern und Lausanne aktuell bei elf Grad, der Schnitt der letzten 30 Jahre für Zürich beträgt 11,3 Grad. Bisher präsentiere sich der März also relativ durchschnittlich, Eichmann rechne aber damit, dass der bisherige Schnitt durch warme Tage zum Monatsende hin nochmals steigen könnte. In der Vergangenheit betrugen die März-Durchschnitte im nördlichen Mittelland auch schon 14 bis 15 Grad, so etwa in den Jahren 2012 oder 2017. Diese Werte werde man dieses Jahr aber nicht erreichen.

Anhaltende Trockenheit

Bessere Chancen auf einen Rekord-Platz hat der März 2022 in punkto Trockenheit. So mass man am Flughafen Zürich seit Monatsbeginn erst 2,7 mm Niederschlag pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im bisher trockensten März seit Messbeginn fielen insgesamt 13,2 mm Regen. Um nicht zum neuen Rekordhalter zu werden, müssten in den letzten März-Tagen also pro Quadratmeter noch eine ganze Giesskanne Wasser fallen.

Laut Eichmann wird das sonnige, trockene Wetter noch bis und am Sonntag anhalten. Auf Ende Monat könnte das Wetter dann umschlagen und auch vereinzelte Regengüsse mit sich bringen, die Temperaturen dürften auf maximal zehn bis elf Grad fallen. Der grosse Regen, der die Trockenheit der letzten Wochen wieder wettmacht, wird aber wohl ausbleiben.

Tag der Meteorologie

Nebst dem diesjährigen Temperatur-Rekord ist der 23. März für Meteorologen und Meteorologinnen sowieso ein besonderer Tag: Basierend auf dem «Ersten Internationalen Meteorologen-Congress», der 1873 in Wien stattfand, ging am 23. März 1950 die Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, hervor. Seitdem feiern Meteorologen und Meteorologinnen rund um die Welt am jährlich wiederkehrenden Gründungstag den «Welttag der Meteorologie».