Wetter Schweiz: Am Freitag wirds 20 Grad warm

20-Grad-Marke in Reichweite

Der Donnerstag zeigte sich trotz phasenweise ausgedehnten hohen Wolkenfeldern von der recht sonnigen Seite. Nach einem frostigen Morgen gab es milde 13 bis 14 Grad. Die Nullgradgrenze stieg bis zum Abend auf rund 3000 Meter. Am Freitag kannst du in der ganzen Schweiz frühlingshafte Temperaturen geniessen. In Aarau, Bern, Luzern, Schaffhausen und Zürich dürfte das Thermometer auf bis zu 18 Grad klettern. In den Föhntälern, am Genfersee und in Basel könnte gar die 20-Grad-Marke geknackt werden.



Meist sonnig geht es dann auch am Samstagvormittag weiter, ehe dann aus Westen die Bewölkung zunimmt. Bereits in der Nacht auf den Sonntag wird dann der Regenschirm wieder dein treuer Begleiter – damit fallen auch die Temperaturen wieder. Mit verbreitet zwischen 13 und 15 Grad kann aber immerhin auf eine dicke Winterjacke verzichtet werden.