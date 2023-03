Wetter Schweiz: Das erwartet uns diese Woche

Am Montagmorgen gibt es in der Schweiz noch vereinzelt Niederschlag, dann wird es aber schnell freundlicher und mit bis zu 20 Grad wird es frühlingshaft mild. Am wärmsten wird es in der Nordwestschweiz mit bis zu 22 Grad. Allerdings bleibt es dort oft bewölkt. Wer die Sonne sucht, ist in der Ostschweiz besser aufgehoben. Hier sind die Temperaturen mit 18 Grad allerdings bisschen tiefer.