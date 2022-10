St. Gallen: Frau (20) crasht mit Porsche – und stürzt beinahe in die Tiefe

Am Dienstagnachmittag kam es an der Dufourstrasse in St. Gallen zu einem Unfall. Eine 20-jährige Autofahrerin in einem silbernen Porsche bog gegen 14.15 Uhr von der Varnbüelstrasse in die Dufourstrasse ab. Dabei verlor sie laut der Stadtpolizei St. Gallen aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Stützmauer.