Givisiez: 20-Jährige mit 147 km/h unterwegs

Die Kapo Freiburg entzog ihr daraufhin den Führerschein, beschlagnahmte das Auto und zeigt sie nun an.

In einer 80er-Zone fuhr sie jedoch 147 km/h. (Symbolbild)

Eine 20-Jährige war auf einer ehemaligen Autostrasse in Givisiez FR unterwegs.

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, gegen zehn Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin von Givisiez FR in Richtung Villars-sur-Glâne FR. Bei der Geschwindigkeitskontrolle auf der ehemaligen Autostrasse wurde sie mit einer Nettogeschwindigkeit von 147 km/h auf einem auf 80 km/h begrenzten Abschnitt gemessen. Dies schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung.