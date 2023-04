Tötungsdelikt Ostermundigen BE: Mann (24) steht wegen Mordes vor Gericht 

An der Bachstrasse in Ostermundigen wurde im August 2021 eine Frau tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

An der Bachstrasse in Ostermundigen wurde am Mittag des 11. August 2021 eine 20-jährige Schweizerin leblos in einer Wohnung aufgefunden. Aufgrund der unklaren Todesumstände nahm die Polizei unter Einbezug verschiedener Spezialdienste umgehend die Ermittlungen auf. Mitarbeitende der Kriminaltechnik sicherten Spuren, parallel dazu wurden Abklärungen in Bezug auf die Hintergründe des Todesfalls aufgenommen.