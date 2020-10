Bei Oberried am Brienzersee : 20-jährige US-Amerikanerin stürzt am Blasenhubel in den Tod

Beim Blasenhubel in Oberried am Brienzersee ist eine Berggängerin verunfallt. Sie wurde schwer verletzt ins Spital geflogen, wo sie kurze Zeit später verstarb. Der Unfall wird untersucht.

1 / 3 Am Blasenhubel (Brienzergrat) ist eine junge Frau tödlich verunfallt. BOM Die schwer verletzte 20-jährige US-Amerikanerin wurde ins Spital geflogen, wo sie kurze Zeit später verstarb. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. KEYSTONE

Der Bergunfall in Oberried am Brienzersee ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr am Dienstagnachmittag. Wie die Berner Kantonspolizei schreibt, befand sich eine Gruppe von sechs Berggängerinnen und Berggängern auf dem Abstieg vom Blasenhubel, als eine Frau stürzte, mehrere hundert Meter den Hang hinunterrutschte und aus dem Blickfeld der übrigen Gruppenmitglieder geriet.

Umgehend stiegen zwei Begleiter hinterher, um Nachschau zu halten. Sie konnten die Verunfallte schliesslich lokalisieren und bis zu ihr hinuntersteigen. Zeitgleich trafen auch die aufgebotenen Rettungshelikopter vor Ort ein. Die schwer verletzte 20-jährige US-Amerikanerin wurde ins Spital geflogen, wo sie kurze Zeit später verstarb. Die beiden unverletzten Begleiter, die bis zu ihr abgestiegen waren, wurden unverletzt ausgeflogen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.