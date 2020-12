Die Frau schlug auf der Motorhaube auf und wurde weggeschleudert. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, brache eine Ambulanz die Frau ins Spital.

In Sarmenstorf AG kam es am Montag zu einem Unfall. Eine 20-jährige Fussgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Am Montag um 7.30 Uhr war ein Autofahrer auf der Hilfikerstrasse in Sarmenstorf AG unterwegs. Der 28-Jährige fuhr von Hilfikon kommend in Richtung Zentrum. Gleichzeitig wollte eine 20-jährige

Fussgängerin die Fahrbahn überqueren. Als sie die Mittelinsel beim Fussgängerstreifen schon fast erreicht hatte, kam es zur Kollision mit dem herannahenden Auto.