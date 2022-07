Broglio TI: Autofahrer (20) kracht im Maggiatal in Betonpfosten und stirbt

Der Lenker konnte mit einer hydraulischen Zange aus dem Wagen geborgen werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Der Lenker kam hinter dem Dort Prato-Sornico in einer Rechtskurve von der Strasse ab.

Bei dem tödlichen Unfall am frühen Sonntagmorgen schleuderte der Wagen gegen einen Betonpfosten. (Symbolbild)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Broglio im Maggiatal zu einem tödlichen Autounfall. Der 20-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in einer Rechtskurve hinter dem Dorf Prato-Sornico von der Strasse abkam. Der Wagen prallte anschliessend gegen einen Betonpfosten, wie die Tessiner Kantonspolizei schreibt.