Bellinzona TI - 20-Jähriger bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Am frühen Montagabend wurde ein Velofahrer von einem Auto erfasst. (Symbolbild)

Am frühen Montagabend hat ein 62-jähriger Autofahrer einen jungen Velofahrer angefahren. Zum Unfall um etwa 18.30 Uhr kam es bei der Busstation "Via Borromini" in Bellinzona, wie die Tessiner Polizei mitteilte. Der 20-jährige Velofahrer ins Krankenhaus gebracht, nachdem er von der Ambulanz erstversorgt wurde.