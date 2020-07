Zürich

20-Jähriger blendet Polizisten am Steuer mit illegalem Laser

Am Samstagmorgen wurde der Fahrer eines Patrouillenfahrzeugs der Zürcher Stadtpolizei Opfer eines Laserangriffs. Gegen 1.30 Uhr wurde er in der Häringstrasse geblendet. Der Laserschütze wurde festgenommen.

Beim Laserpointer handelte es sich um ein Gerät der Kategorie 3R. Diese sind in der Schweiz illegal. (Symbolbild)

Der Vorfall ereignete sich in der Häringstrasse. Der Laserschütze wurde festgenommen.

Der Fahrer eines Patrouillenfahrzeugs der Stadtpolizei Zürich wurde am Samstag gegen 1.30 Uhr mit einem Laserpointer geblendet.

Ein 20-jähriger Mann hat in der Häringstrasse in Zürich einen Polizisten hinter dem Steuer eines Patrouillenfahrzeugs mit einem in der Schweiz verbotenen Lasergerät geblendet. Der junge Mann wurde daraufhin festgenommen. Ob der Polizist bleibende Augenschäden vom Angriff davon trug, war zunächst unklar.