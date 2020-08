vor 11min

Unfall im Wallis

20-Jähriger ertrinkt in See bei Réchi

Am Sonntagnachmittag, 16. August 2020 ertrank ein junger Mann beim Schwimmen in einem kleinen See bei Réchy.

von Sven Forster

1 / 2

Gegen 15.30 Uhr ereignete sich im Kanton Wallis ein Unfall in einem kleinen See bei Réchy. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 20-Jähriger unter Wasser. Sein Begleiter, welcher sich ausserhalb des Sees auf einer Sitzbank aufhielt, alarmierte die Einsatzkräfte.

Patrouillen der Kantonspolizei und der Regionalpolizei Sitten/Siders trafen als erste Einsatzkräfte an der Unfallstelle ein, und begaben sich sofort ins Wasser. Trotz Suche mit Rettungshelikopter und Taucher, konnte die vermisste Person gegen 17 Uhr nur noch tot geborgen werden.