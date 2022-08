Italien: 20-Jähriger ins Koma geprügelt – wegen einer Verwechslung

1 / 2 Der 20-Jährige wollte sich mit einem Freund zum Pizzaessen treffen. privat Der Angriff ereignete sich vor dem Justizgebäude in Crotone, wo Ferrerio auf seinen Freund wartete. Google Maps

Darum gehts Davide Ferrerio wurde von einem ihm unbekannten Mann verprügelt, weil er ein weisses Hemd trug.

Die Freundin des Unbekannten war von einem Mann auf Instagram um ein Treffen gebeten worden.

Dieser schrieb, er trage ein weisses Hemd und warte vor dem Justizgebäude – genau wie Ferrerio.

Als ein älterer Mann ein 17-jähriges Mädchen auf Instagram unter einem falschen Namen um ein Treffen bittet, bekommt sie Angst und wendet sich an ihre Mutter. Diese schlägt vor, sie solle sich vor dem Justizgebäude in der italienischen Stadt Crotone mit dem Mann verabreden und ihn zur Rede stellen.

Die 17-Jährige nimmt ihren Freund Nicolò Passalacqua (22) zum Treffen am 13. August mit. Wie vereinbart, warten sie um 21 Uhr auf den Mann, der in einer Nachricht schreibt, sie würde ihn an seinem weissen Hemd erkennen, wie die italienische Zeitung «Corriere della Serra» berichtete.

Ferrerio wollte noch wegrennen

Am gleichen Ort und zur gleichen Zeit wartet der 20-jährige Davide Ferrerio auf einen Freund. Der in Bologna wohnhafte Mann hatte sich mit einem Freund zum Pizzaessen verabredet. Auch er trug an diesem Abend ein weisses Hemd.

Als Passalacquas den Mann im weissen Hemd sah, ging er angriffslustig auf ihn zu. Ferrerio erschrak und wollte ihm klarmachen, dass es sich um eine Verwechslung handle. Als das nicht gelang, versuchte er davonzulaufen, da ihn Passalacquas Auftreten verängstigte. Passalacqua sah seine Flucht als Beweis für seine Schuld, folgte ihm und versetzte ihm erst einen Schlag mit dem Knie gegen die Brust und dann zwei Schläge gegen den Kopf.

Durch die Schläge und den darauffolgenden Sturz auf den Boden wurde Ferrerio schwer verletzt und liegt seither im Koma. Er wurde in ein Spital eingeliefert und vor ein paar Tagen in ein spezialisiertes Zentrum in seinem Wohnort Bologna verlegt. «Nicht einmal im Film würde so etwas passieren», sagt Davides Mutter gegenüber dem Corriere della Serra, «Für seine Taten muss er ins Gefängnis.» Passalacqua wurde wegen versuchten Mordes festgenommen.