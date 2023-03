1 / 3 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im grenznahen deutschen Maulburg ein E-Scooter geklaut. Der Besitzer des Gefährts bemerkte den Diebstahl nach der Nachtschicht. Thomas Egli (Symbolbild) Am E-Scooter war ein Tracker befestigt. Somit konnten die deutschen Behörden am Mittwochmorgen den E-Scooter in einem Mehrfamilienhaus eines Nachbarortes orten. Weiter gab der Tracker akustische Töne von sich. Somit führte die Spur direkt in die Wohnung des mutmasslichen Diebes. Urs Jaudas (Symbolbild) Der 20-Jährige wurde entsprechend angezeigt, so die deutschen Behörden in einer Mitteilung vom Mittwoch. imago images/kamera24

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde am Bahnhof im grenznahen Maulburg ein E-Scooter trotz angebrachten Schlosses geklaut. Der mutmassliche Dieb konnte das entwendete Gefährt jedoch nicht lange behalten. Bereits am nächsten Morgen konnte die deutsche Polizei den E-Scooter beim 20-Jährigen sicherstellen, weil ihm ein wichtiges Detail entging.

Bemerkt wurde der Diebstahl vom Besitzer nach dessen Nachtschicht am Mittwochmorgen. Dieser erstattete direkt Anzeige. «Allerdings war es möglich, anhand eines angebrachten GPS-Trackers den E-Scooter in einem Mehrfamilienhaus in einem Nachbarort zu orten», so die Behörden. Doch nicht nur das.

Der Tracker gab weiter akustische Töne von sich. Somit war nicht nur klar, in welchem Block sich der geklaute E-Scooter befindet, sondern auch in welcher Wohnung. «Tatverdächtig ist ein 20 Jahre alter Mann, der sich dort aufhielt», so die Polizei. Er wurde entsprechend angezeigt.