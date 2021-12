Kestenholz SO : 20-Jähriger Lenker prallt frontal in Clubhaus von Modellfluggruppe

In Kestenholz ist am Sonntagabend ein Autolenker frontal in ein Vereinslokal geprallt. Dabei sind der Fahrzeuglenker und die drei Mitfahrer verletzt worden.

1 / 5 Ein 20-jähriger Autofahrer verlor am Sonntagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kapo Solothurn Er prallte frontal ins Vereinslokal einer Modellfluggruppe. Kapo Solothurn Nach dem Aufprall wurde das Auto weggeschleudert, wo es im Wiesland stark beschädigt zum Stillstand kam. Kantonspolizei Solothurn

Ein 20-jähriger Autolenker verlor am Sonntagabend beim Flugplatz der Modellfluggruppe Kestenholz die Kontrolle über das Auto, geriet ins Wiesland und prallte anschliessend mit der rechten Fahrzeugfront in das Vereinslokal der Fluggruppe. Nach dem Aufprall wurde das Auto weggeschleudert, wo es im Wiesland stark beschädigt zum Stillstand kam, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt.

Der Fahrzeuglenker und die drei Mitfahrer wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden mit Ambulanzfahrzeugen in umliegende Spitäler gebracht. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz standen mehrere Polizeipatrouillen, die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, ein Notarzt und vier Ambulanzbesatzungen.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg und Solothurn blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!