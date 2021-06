Hass auf Muslime : 20-Jähriger löscht drei Generationen einer «kanadischen Modellfamilie» aus

Nathaniel Veltman (20) hat in London, Kanada, geplant und vorsätzlich vier Mitglieder einer muslimischen Familie getötet. Nur der kleine Sohn überlebte den Angriff. Hassverbrechen haben in Covid-Zeiten zugenommen.

Schock und Trauer in London, Ontario. Die muslimische Gemeinschaft ist schon lange in der Stadt verankert und macht etwa zehn Prozent der 405’000 Bewohner aus.

«Wir haben Beweise dafür, dass das ein geplanter, vorsätzlicher Akt war», sagt Paul Waight von der Polizei in London, Kanada. «Das Motiv war Hass. Die Opfer gerieten wegen ihres muslimischen Glaubens ins Visier des Täters.» Londons Bürgermeister sprach von einem «Akt des Massenmordes», der sich «gegen Muslime, gegen Londoner, richtete und der in einem tiefen, unaussprechlichen Hass wurzelt. Das Ausmass dieses Hasses lässt einen fragen, wer wir als Stadt und als Londoner sind.»

Am Sonntagabend war in London in der kanadischen Provinz Ontario ein Auto in eine fünfköpfige Gruppe gerast – und hatte drei Generationen einer Familie ausgelöscht: Die Grossmutter (74), den Familienvater und dessen Frau (46 und 44) sowie deren Tochter (15) starben an Ort und Stelle. Der neunjährige Sohn überlebte den Angriff schwer verletzt. Ein Onkel fliegt nun aus dem Ausland ein, um sich um den Jungen zu kümmern.