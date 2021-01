Ein 20-jähriger Autofahrer raste mit 148 statt 80 km/h an der Messstelle vorbei. (Symbolbild)

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag in Neftenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und dabei mehrere Schnellfahrer gestoppt. Kurz nach 15.30 Uhr raste ein 20-jähriger Autofahrer mit 148 statt erlaubten 80 km/h an der Messstelle vorbei. Der Schweizer aus dem Kanton Zürich musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben und sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.