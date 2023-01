Schinznach Dorf AG: 20-Jähriger nimmt Kurve zu schnell und kippt mit Sattelzug.

Auf einer Nebenstrasse verlor der 20-jährige Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Sattelzug, geriet in ein angrenzendes Feld und kippte dort.

Am Dienstagmorgen kam in Schinznach Dorf im Kanton Aargau ein Sattelschlepper von der Strasse ab, sank in ein Feld ein und kippte: Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr auf der Strickenstrasse. Der 20-jährige Fahrer verlor auf der Nebenstrasse in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen LKW und kam von der Fahrbahn ab, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.