Oberegg AI - 20-Jähriger stirbt bei Arbeiten auf dem Feld

Am Freitagvormittag ereignete sich in Oberegg AI ein Unfall auf offenem Gelände. Das teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Samstagnachmittag mit. Ein 20-jähriger Mann aus der Region, der alleine mit Arbeiten auf einer Wiese beschäftigt war, verunfallte aus bislang unbekannten Gründen. «Trotz sofortiger Notfallversorgung durch Ambulanz und Rega erlag der Mann noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen», heisst es in der Medienmitteilung der Kapo Innerrhoden. Die Unfallursache ist bislang noch unklar und ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nebst Ambulanz und Rega waren Patrouillen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden gemeinsam im Einsatz.