Hinterkappelen BE : 20-Jähriger stürzt auf Baustelle Treppe hinunter und stirbt

Am Montagnachmittag ist auf einer Baustelle in Hinterkappelen ein Mann auf einer Treppe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die Meldung zum Unfall am Kappelenring in Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen bei Bern) ging bei der Kantonspolizei am Montag, 15. Februar, kurz vor 13.40 Uhr, ein. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Mann bei einer Baustelle auf einer Treppe gestürzt. Er fiel mehrere Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.