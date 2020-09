Neuenburg : 20-Jähriger stürzt in der Areuse-Schlucht in den Tod

Der Mann war mit einer Gruppe unterwegs zu einer Party, als sich das Unglück ereignete. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht auf Samstag ist in der Areuse-Schlucht im Kanton Neuenburg ein 20-Jähriger in den Tod gestürzt. Der aus dem Kanton Freiburg Stammende war mit einer Gruppe junger Leute unterwegs, die sich verirrt hatte auf dem Weg zu einer Party in Boudry NE, wie die Polizei am Montag bestätigte.