Canobbio TI : 20-Jähriger stürzt von Dach 10 Meter in die Tiefe und stirbt

Aus noch ungeklärten Gründen fiel ein 20-Jähriger in Canobbio TI von einem Dach. Der junge Mann kam dabei ums Leben.

Am Mittwochabend gegen 21.40 hat sich in Canobbio TI ein tödlicher Unfall mit einem 20-Jährigen ereignet. Der Schweizer mit Wohnsitz in der Region sei aus noch ungeklärten Gründen in der Mitte eines Gebäudedaches rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Kantonspolizei Tessin in der Nacht auf Donnerstag mit.