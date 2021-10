A1 bei Niederbipp BE : 20-jähriger Töfffahrer nach Kollision mit Leitplanke schwer verletzt

Auf der A1 bei Niederbipp ereignete sich am Sonntagabend ein Selbstunfall mit einem Motorrad. Dabei wurde der Lenker schwer verletzt.

Der Motorradlenker geriet auf den Pannenstreifen und prallte in die Leiteinrichtung.

Ein 20-jähriger Motorradlenker war am Sonntagabend auf der Autobahn A1 bei Niederbipp in Fahrtrichtung Bern unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen geriet er plötzlich vom Normalstreifen auf den Pannenstreifen, überquerte diesen und prallte schliesslich in die Leiteinrichtung. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt.