20-Jähriger tötet 66-jährigen Obdachlosen: Nun steht er vor Gericht

Wieso er auf sein Opfer eingetreten habe, will der Richter wissen. «Ich war betrunken und hatte Kokain konsumiert. Ich dachte, er sei pädophil.» Erklären kann der Angeklagte diesen Gedankengang jedoch nicht – er könne nicht sagen, was ihn zu diesem Verdacht verleitet habe. «Ich war wütend mit mir selbst, ich habe meinen Frust am Obachlosen ausgelassen.»