Zürich: 20-Jähriger tötet Obdachlosen im Kreis 9 – Mann wegen Mordes angeklagt

Im September 2021 fand die Stadtpolizei Zürich beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen einen toten Mann auf. Aufgrund der angetroffenen Situation musste von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Wie Recherchen von 20 Minuten zeigten, handelt es sich beim Opfer um den 66-jährigen R.* Der mutmassliche Täter, ein zum Tatzeitpunkt 20-jähriger Schweizer, konnte durch die aus der Nachbarschaft alarmierte und rasch vor Ort eintreffende Stadtpolizei Zürich noch am Tatort festgenommen werden.

Im Nachgang zum Tötungsdelikt eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung, um gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich die genauen Umstände und die Hintergründe der Tat zu klären. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mitteilt, hat mit Anklage vom 10. Oktober 2022 an das Bezirksgericht Zürich die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich die Untersuchung gegen den heute 21-jährigen Beschuldigten nun abgeschlossen.

Tat mit dem Handy gefilmt

Dem Mann wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 19. September 2021 auf dem Nachhauseweg vom Ausgang zuerst verschiedene Sachbeschädigungen in der Stadt Zürich begangen zu haben. Anschliessend soll er laut Anklage beim GZ Bachwiesen einen wehrlosen, in einem Schlafsack im Freien übernachtenden 66-

jährigen Obdachlosen zuerst beleidigt und direkt anschliessend unter Anwendung von massiver stumpfer Gewalt getötet haben. Dieses äusserst gewalttätige Vorgehen filmte der Beschuldigte mit seinem Handy.