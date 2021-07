Kenia : 20-jähriger «Vampir» soll mindestens zehn Kinder ermordet haben

Masten Milimo W. hat seine Opfer besonders gnadenlos massakriert, bei manchen saugte er das Blut aus ihren Venen. Nun wurde der 20-Jährige festgenommen. Er ist geständig.

In Kenia hat ein wegen seiner Methoden als «Vampir» titulierter 20-Jähriger die Ermordung von mindestens zehn Kindern gestanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war Masten Milimo W. am Mittwoch wegen des Mordes an zwei Kindern festgenommen worden, deren Leichen in einem Wald in Nairobi gefunden worden waren. Bei seinem Verhör habe der junge Mann dann gestanden, in den vergangenen Jahren mindestens zehn Jugendliche getötet zu haben.