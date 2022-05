Niederlande : 20 Jahre nach der Tat – Opfer sucht mit Deepfake-Video seinen eigenen Mörder

Die niederländische Polizei verwendet erstmals die Deepfake-Technologie, um einen Mordfall aus dem Jahre 2003 aufzuklären. Die Ermittler hoffen, mit dem Video Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Im Video ruft der Deepfake von Sedar Soares die Bevölkerung dazu auf, sich mit allfälligen Hinweisen an die Polizei zu melden.

Fast 20 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines niederländischen Jungen sucht das Opfer nun dank moderner Technik scheinbar selbst seinen Mörder. Die Polizei setzte erstmals die sogenannte Deepfake-Technik ein, um ein Verbrechen aufzuklären. Dank dieser Technik erschien der 2003 in Rotterdam getötete Sedar Soares am Sonntagabend in einem Video-Aufruf der Polizei im TV.