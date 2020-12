20 Jahre Tibits – die Geschichte vom Warmduscher und Wurzelbunker

Eine vegetarische Erfolgsgeschichte

Am 6. Dezember 2000 eröffnete im Zürcher Seefeld das erste Tibits-Lokal. Bis heute machten zwölf weitere Standorte (in Basel, Bern, Lausanne, Winterthur, St. Gallen, Luzern und in Deutschland in Darmstadt) auf. In der Corona-Krise mussten zwei Filialen in London schliessen.