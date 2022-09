Basel: 20 Kinder gestochen – Schülerlauf wegen Hornissen-Attacke abgebrochen

Am Mittwoch war nach Runde eins aber bereits Schluss. Die rennende Meute hatte Hornissen in einem Nest unmittelbar neben der Strecke aufgeschreckt. Rund 20 Kinder wurden gestochen, vier mussten vorübergehend ins Spital.

Der Waldlauf Lange Erlen ist Generationen von Basler Schülerinnen und Schülern ein Begriff. Über 1000 Kinder und Jugendliche aller Basler Schulen rennen im Basler Naherholungsgebiet entlang der Wiese um die Wette. Es gilt so viele Runden wie möglich zurückzulegen. Am Mittwoch war nach Runde eins aber bereits Schluss. Die rennende Meute hatte Hornissen in einem Nest unmittelbar neben der Strecke aufgeschreckt.

Der Waldlauf hätte in diesem Jahr erstmals seit der Corona-Pandemie wieder in seiner klassischen Form stattgefunden. Beim kompetitiven Klassenwettkampf sammeln die Schülerinnen und Schüler mit ihren gelaufenen Runden Punkte für ihre Klasse. Die besten Teams erhalten jeweils einen Wanderpokal fürs Klassenzimmer. Als «Stargast» war am Mittwoch auch der Kanu-Europameister Jan Rohrer am Start, der zum Basler Sportler des Jahres gekürt wurde.