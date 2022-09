Hornissen-Alarm: 20 Königinnen und tausend Hornissen in einem Nest

Am Dienstag rückte ein Thurgauer Bieneninspektor aufgrund eines Hornissennestes zu einer Wohnung in Ossingen ZH aus. Es war das grösste Nest, das er in diesem Jahr gesehen hat.

Darum gehts Am Dienstag begutachtete ein Thurgauer Bieneninspektor ein Hornissennest im Dachgeschoss einer Wohnung in Ossingen ZH.

Das Nest ist mit schätzungsweise 1000 Hornissen besonders gross.

David Hablützel, der Bieneninspektor, ist für die Umsiedlungen von Wespen, Bienen und Hornissen zuständig.

In diesem Fall mussten die Hornissen nicht umgesiedelt werden.

Am Dienstag meldete sich ein Mann aus Ossingen ZH beim Thurgauer Bieneninspektor David Hablützel aufgrund eines Hornissennestes. «Die Wände der Wohnung waren verunreinigt. Hat es oberhalb der Wohnung im Dachgeschoss ein Hornissennest, so ist das meistens die Ursache. Also musste ich das Nest begutachten», sagt Hablützel zu 20 Minuten.

«Es war eines der grössten Hornissennester, das ich dieses Jahr gesehen habe», so Hablützel. Das Nest sei ungefähr 80 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter breit. «Es waren schätzungsweise an die tausend Hornissen in diesem Nest», sagt der Thurgauer Bieneninspektor. Gefährlich sei das aber für die Bewohner in diesem Fall aufgrund der Lage nicht.

20 Königinnen im Nest

Wäre die Verunreinigung auf die Hornissen zurückzuführen, so würde es laut Hablützel in der ganzen Wohnung stinken. «Vor Ort konnte ich feststellen, dass die Hornissen nicht die Ursache der Verunreinigungen waren, sondern Wasser, das eventuell durch das Dach eindringen konnte», sagt Hablützel. Das bedeutete, dass das Hornissennest nicht umgesiedelt werden musste.

Im Nest waren für Hablützel nur mit blossem Auge 20 Königinnen zu erkennen. Die Königinnen seien für die Folgesaison äusserst wichtig. Denn: «Die Jungköniginnen werden sich nach der Begattung irgendwo in der Natur in Sicherheit bringen und verstecken. Sie nehmen eine ‹Winterstarre› an, in der sie kalte Winter überleben können. Dabei hilft ihnen ein sogenanntes internes Frostschutzmittel, welches sie produzieren», so Hablützel.

Früher abtöten, heute umsiedeln

Nicht immer verlaufen die Umsiedlungen glimpflich. Im Jahr 2015 berichtete David Hablützel in einem 20 Minuten Artikel über einen Hornissenstich, der eine allergische Reaktion auslöste. «Ich sah aus wie nach einem Boxkampf mit Wladimir Klitschko», sagte der Thurgauer damals zu 20 Minuten. Das war aber bis heute das letzte Mal. «Seither hatte ich keinen Kampf mehr mit Klitschko. Er ist nicht mehr angetreten», sagt Hablützel scherzend.

Vergangenen Monat porträtierte das «Migros Magazin» David Hablützel in einem Artikel. «Am Anfang habe ich die Tiere abgetötet, wie es bei Schädlingsbekämpfern damals noch üblich war, aber als ich einmal mit dem Giftspray in der Hand vor einem Nest stand, schauten mich die Wespen an, als wollten sie fragen: ‹Was tust du hier?› Also beschloss ich, auf das Töten zu verzichten und stattdessen mit Umsiedlungen vorzugehen», so Hablützel zum Magazin.

