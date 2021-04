An der Kreuzung Dornacherstrasse/Bruderholzstrasse traf die Gruppe auf die beiden 19-Jährigen.

In der Nacht auf Sonntag ist es im Basler Quartier Gundeldingen zu einer Attacke auf Passanten gekommen. Um ca. 1.45 Uhr wurden zwei 19-jährige Männer beim Gundeldinger Feld von einer Gruppe von 20 Personen angegriffen. Diese war zuvor von der Dornacherstrasse her gekommen und stark bewaffnet. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hielten sie verschiedene Gegenstände in den Händen.