15 Tonnen schwer : 20-Meter-Wal strandet in Frankreichs Norden

Ein fast 20 Meter langer und 15 Tonnen schwerer Wal ist im Hafen von Calais in Nordfrankreich gestrandet. Wie der Sender France bleu am Sonntag berichtete, habe der Finnwal sich an Felsen verletzt und sei später verendet. Der örtliche Tierschutzbund sprach von einem Wal-Weibchen, das mit rund 30 Jahren am Ende des Lebens war.