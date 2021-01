70 Tonnen : 20-Meter-Wal treibt tot vor Hafen in Italien

Im Hafen von Neapel wurde ein toter Wal angespült. Die Küstenwache vermutet, dass es sich bei dem Tier um die Mutter eines Jungwals handelt, der vor einigen Tagen in einem Hafen verwirrt umher schwamm.

Ein Schiff der Küstenwache schleppte den über 20 Meter langen, leblosen Walkörper am 20.01.2021 in den Hafen im süditalienischen Neapel.

Ein riesiger, tot im Wasser treibender Wal gibt den Experten in Italien Rätsel auf. Es könnte sich um die Mutter eines vermissten, jüngeren Tieres handeln, hiess es. Ein Schiff der Küstenwache schleppte den über 20 Meter langen, leblosen Walkörper am Mittwoch in den Hafen im süditalienischen Neapel. Dort sollte der Kadaver untersucht werden, um die Todesursache zu finden. Ein Sprecher der Küstenwache sagte im Fernsehen Rai1, der Gigant habe ein Gewicht um die 70 Tonnen. Zur Autopsie gab es am Donnerstag zunächst keine Neuigkeiten.