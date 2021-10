Experten-Talk zur Lehre – «Eine Matura ist kein Muss für eine bessere Stelle»

Stefanie: Am besten verschaffst du dir früh genug einen Überblick über den Schulstoff. Plane genügend Zeit ein. Bei Fragen oder Unklarheiten kannst du dich an deine Fachlehrperson wenden. Es hilft, alte Abschlussprüfungen zu lösen, damit du ungefähr weisst, was an der Lehrabschlussprüfung auf dich zukommt. Solche Probeprüfungen haben einem Kollegen von mir sehr geholfen bei der LAP.