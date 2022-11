Winterthur: 20 Minuten begleitet Polizei bei Einsatz von häuslicher Gewalt

Dieses Problem kennt auch Pia Allemann, Co-Geschäftsleiterin von der Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft (BIF) in Zürich: «Wenn eine Frau in einer Notsituation ist und wir ihr erst in zehn Tagen einen Termin geben können, ist das schwer zu ertragen.» Jede fünfte Frau in der Schweiz sei von häuslicher Gewalt betroffen. Wenn psychische Gewalt dazukommt, seien es rund 40 Prozent der Frauen. Um aus einer gewaltvollen Beziehung herauszukommen, sei Unterstützung notwendig. Im Schnitt brauche es fünf Anläufe, bis sich eine Frau trennen könne: «Die meisten schaffen es aber, wenn sie die nötige Hilfe bekommen.»