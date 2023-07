Zürich: 20 Minuten berichtet 60 Stunden live vom Züri-Fäscht

Auf dem Festgelände sind insgesamt acht Sanitätszelte verteilt. Auf der linken Seeseite befindet sich eines zwischen der Badi Mythenquai und der Landiwiese, ein weiteres auf der Höhe des Ruderclubs und noch eines bei der Rentenanstalt. Ein viertes ist an der Talstrasse und noch eines am Bahnhofquai bei der Rudolf-Brun-Brücke. Beim Polizeiposten an der Schillerstrasse steht auch ein Sanitätszelt, das nächste an der Ecke Seefeldquai/Feldeggstrasse und das achte ist beim Chinagarten im Einsatz.