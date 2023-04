Basel: Community findet noch mehr Geisterschiffe im Rhein

Das Geisterschiff, das ein Tourist unlängst auf Google Maps entdeckt hat, scheint nicht das einzige in Basel zu sein.

Ist Basel die Stadt der Geisterschiffe? Nachdem das Bild eines scheinbar versunkenen Schiffs an der Basler Schifflände auf Google Maps auf Reddit zu reden gab, hat sich die 20-Minuten-Community auf die Suche gemacht. «Dieses Phänomen taucht öfters auf», schreibt Leser Sven und hängte gleich ein paar Beweisbilder an seine Nachricht. Zu sehen sind grosse Frachtschiffe bei der Anlegestation der Klingentalfähre, bei der Schifflände St. Alban Tal und beim Dreiländereck. Eine andere Leserin entdeckt mitten im Rhein bei Kleinhüningen ein noch grösseres Schiff, auf dem sogar noch die farbigen Container auf der Lagerfläche zu erkennen sind.

Alle vier Schiffe scheinen sich dicht unter der Wasseroberfläche zu befinden. Was hat es damit auf sich? Sind das Wracks oder waren die Schiffe sogar gerade am Absenken, als die Satelliten von Google auf den Auslöser drückten? Vermutlich handelt es sich bei den Geisterschiffen um Fehler bei der Zusammensetzung der Bildcollagen bei den Luftaufnahmen.

«Hier ist die CS-Titanic auf Grund gelaufen»

Das Phänomen scheint aber trotzdem zu beschäftigen. Einige Lesende scheinen die versunkenen Schiffe als Metaphern für aktuelle Ereignisse zu sehen. So schreibt jemand: «Das ist die CS-Titanic, die auf Grund gelaufen ist.» Oder jemand anderes meint: «Das ist das FCB-Hausboot, das die Fans nach der gestrigen Niederlage versenkt haben.» Wiederum andere sehen die Luxusyacht der Geissens in den Schatten auf dem Wasser und andere scheinen scherzhaft auf Begegnungen mit Wesen aus Science-Fiction-Romanen oder Filmen zu hoffen. «Es ist ein Ufo unter Wasser, also ein UWO», schreibt eine Person.