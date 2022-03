International Women in Film Festival - 20 Minuten-Dokfilm gewinnt kanadische Filmpreise 

Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» erzählt die Geschichte von Sara aus Zürich, die als Mädchen in Äthiopien beschnitten wurde.

Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» von 20 Minuten räumt beim Vancouver International Women in Film Festivals VIWFF gleich zwei Preise ab. Der Film wurde mit den Awards in den Kategorien «Best Documentary» und «Best Cinematography» ausgezeichnet. «Ich gratuliere den Filmemachern und Filmemacherinnen zu diesem starken Film, der mich zu Tränen gerührt hat», sagt die Festivaldirektorin Anaïsa Visser. Das VIWFF, das zum 17. Mal in Folge stattfand, zeigte während einer Woche 33 Filme verschiedener Gattungen aus 14 Ländern. Das Festival hat sich zum Ziel gesetzt, Geschlechtergleichstellung in der Filmindustrie zu fördern.