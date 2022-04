Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» von 20 Minuten gewinnt den Award für den besten Dokumentarfilm am 14. New York City International Film Festival.

Mädchenbeschneidung : 20-Minuten-Dokfilm gewinnt Preis an New Yorker Filmfestival

AB 31. MÄRZ IM KINO in Zürich, Luzern, Basel und St. Gallen.

Darum gehts Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» erzählt die Geschichte von Sara aus Zürich, die als Mädchen in Äthiopien beschnitten wurde.

Das New York City International Film Festival NYCIFF hat die 20-Minuten-Produktion den Award für «Best Documentary» verliehen.

Der Film läuft jetzt in Schweizer Kinos: www.movies.de.

Der 20-Minuten-Dokumentarfilm über Mädchenbeschneidung «Do You Remember Me?» hat am 14. New York City International Film Festival den Award für den besten Dokumentarfilm gewonnen. Der Film hat bereits zwei Preise beim International Women in Film Festival von Vancouver gewonnen und wurde für weitere Festivals in Rom, Berlin oder Solothurn nominiert. Die 20-Minuten-Filmemacher Désirée Pomper, Helena Müller und Murat Temel freuen sich darüber, dass dem Thema Mädchenbeschneidung «auch in Übersee diese Beachtung geschenkt wird».



1 / 3 «Do You Remember Me?» gewinnt am NYCIFF 2022 den Award für den besten Dokumentarfilm. Zuvor gewann der Film bereits den Award in der Kategorie «Best Documentary» am International Women in Film Festival in Vancouver. VIWFF Ebenso in der Kategorie «Best Cinematography». VIWFF

«Do You Remember Me?» dokumentiert die Geschichte von Sara Aduse, die als siebenjähriges Mädchen in Äthiopien beschnitten wurde. Als junge Erwachsene beschliesst die Zürcherin, ihre Beschneiderin aufzusuchen, um ihren inneren Frieden zu finden. Neben der Protagonistin kommen im Film auch Menschenrechtsexperten und -expertinnen zu Wort, die das Thema Mädchenbeschneidung kulturell, historisch und politisch einordnen.

Das Erstlingswerk wurde im Januar von den Solothurner Filmtagen für den Preis Opera Prima nominiert. Zudem wurde der Film für die Impact Days des Filmfestivals und Forum für Menschenrechte FIFDH in Genf selektioniert, sowie vom Berlin Indie Film Festival, sowie dem Socially Relevant Film Festival New York und dem Rome Prisma Film Awards nominiert. Aufgrund seines aufklärerischen Charakters wird der Film offiziell von den Hilfsorganisationen Unicef, Right to Play Switzerland sowie Menschen für Menschen, die in Äthiopien Hilfe zur Selbsthilfe leistet, empfohlen.

«Do You Remember Me?» läuft in zahlreichen Schweizer Kinos, unter anderem im Kosmos in Zürich:

Fr 15.4, So 17.4 und 18.4 immer um 11.20 Uhr

83 Minuten, d/e/f/i untertitelt, Originalsprachen: Deutsch, Englisch, Harari, Amharisch, Oromo

GALERIE

1 / 17 Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» handelt von Sara Aduse, die in Äthiopien ihre Beschneiderin sucht. 20min/Désirée Pomper Das Ereignis hat die junge Zürcherin traumatisiert. Screenshot «Do You Remember Me?» Viele Jahre fühlte sich Sara traurig und einsam. 20min/Désirée Pomper

DIE FILMCREW

1 / 8 Die Filmemacher und -macherinnen Helena Müller (l), Murat Temel und Désirée Pomper mit Sara Aduse. 20min/Michael Scherrer Die 20-Minuten-Filmcrew während der Dreharbeiten in Äthiopien. Murat Temel/ 20 Minuten Désirée Pomper ist stv. Chefredaktorin bei 20 Minuten und Co-Produzentin von «Do You Remember Me?». Die Journalistin und Filmemacherin hat Internationale Beziehungen in Genf studiert. 20min/Michael Scherrer

AWARDS

Best Documentary und Best Cinematography, Vancouver International Women in Film Festival VIWFF

NOMINATIONEN

Nominiert für den Preis «Opera Prima» an den 57. Solothurner Filmtagen

Nominiert für die Impact Days des Internationalen Filmfestival und Forum für Menschenrechte FIFDH in Genf

Nominiert für das Socially Relevant Film Festival New York

Nominiert für das Berlin Indie Film Festival in der Kategorie Best Documentary

EMPFOHLEN VON

Unicef Schweiz und Liechtenstein

Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe Switzerland

Right To Play Switzerland

CREDITS

Produktion, Drehbuch und Regie: Désirée Pomper und Helena Müller

Kamera: Helena Müller und Murat Temel

Schnitt: Helena Müller, Murat Temel und Alexandra Steck

Filmmusik: Marcel Vaid

Sound: Tonstudios Z, Tom Wenger

Colour Grading: Pierre Reischer

Subtitles: Rebecca Siegfried

Filmverleiher: MovieBiz Films