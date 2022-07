Nichts mehr verpassen : 20 Minuten führt den massgeschneiderten Newsletter ein

20 Minuten bietet ab sofort einen Newsletter-Service an, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Der Newsletter fasst Inhalte nach den individuellen Interessen der registrierten User zusammen und wird täglich um 13 Uhr verschickt.

20 Minuten und 20 minutes unterstützen ihre User und Userinnen ab sofort dabei, keine für sie wesentlichen Inhalte zu verpassen. Weil die Interessen der Leserschaft so vielfältig und unterschiedlich sind, reagiert 20 Minuten mit einem auf die einzelnen User und Userinnen massgeschneiderten Newsletter .

Der tägliche Newsletter enthält nur ungelesene Artikel gemäss der bevorzugten Ressorts, Themen und dem Leseverhalten der jeweiligen Userinnen und User. Der Newsletter ist ab Montag in Deutsch und Französisch verfügbar und wird täglich um 13 Uhr versendet. Die Anmeldung ist in der App und online möglich.

Newsletter weist auf bevorzugte relevante Inhalte hin

«Wir wollten einen Newsletter entwickeln, welcher so individuell ist wie unsere User*innen», sagt Marco Di Bernardo, Chief Technology & Product Officer. Der Newsletter sei so gestaltet, dass er auf die relevanten Inhalte hinweist, die im hektischen Alltag untergehen. «Damit bietet er für unsere registrierten Nutzer*innen einen tollen Mehrwert», so Di Bernardo.