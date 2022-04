Wachsende Community: 20 Minuten gibts jetzt auf Ukrainisch

Schon über 40’000 Menschen aus der Ukraine haben in der Schweiz Schutz gesucht. Sie können ab dieser Woche alle Artikel in der 20-Minuten-App auf Ukrainisch lesen.

Darum gehts Wegen der russischen Invasion wächst die ukrainische Community in der Schweiz rasant.

Ukrainerinnen und Ukrainer können sich ab sofort in ihrer Muttersprache über alle wichtigen Ereignisse in der neuen Heimat informieren.

Hier gibts alle Infos zum Angebot auch auf Ukrainisch.

Findest du es derzeit noch einfacher, News auf Ukrainisch zu lesen? Willst du jederzeit wissen, was in deiner Region, in der Schweiz und auf der Welt passiert, dir deine eigene Meinung bilden und dich an Diskussionen über aktuelle Themen beteiligen? Dann lade jetzt die App von 20 Minuten oder 20 Minutes herunter. Die meistgelesene Zeitung der Schweiz bietet mit über 100 Artikeln pro Tag verlässliche News und spannende Unterhaltung.

Öffne die App von 20 Minuten oder 20 Minutes. Registriere dich kostenlos mit einem einfachen Klick im «Cockpit». Wähle die Sprache (Ukrainisch) aus.

«Mit der Einführung von Ukrainisch bieten wir Flüchtlingen in der Schweiz Orientierung und Information in ihrer Landessprache. Wenn wir damit das Einleben in der Schweiz wenigstens etwas erleichtern können, freut uns das natürlich», sagt Marco di Bernardo, Chief Technology & Product Officer 20 Minuten.

«Als Botschafter bin ich sehr dankbar»

Begeistert reagiert der ukrainische Botschafter in der Schweiz, Artem Rybchenko: «Als Botschafter bin ich sehr dankbar, dass die über 40’000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Nachrichten in ihrer Muttersprache lesen können. Die meisten jüngeren Menschen aus der Ukraine sprechen ganz gut Englisch, aber noch nicht unbedingt Deutsch. Deshalb ist die App von 20 Minuten für sie wichtig, um nicht von der Welt abgekoppelt zu werden.»